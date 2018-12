Os novos guardas saídos do 40.º Curso de Formação, marcado por um caso de espancamento de dez formandos, prestam esta sexta-feira compromisso de honra numa cerimónia em Portalegre.

O Curso ficou marcado pelo caso do alegado espancamento de dez formandos no decorrer da instrução, situação que levou o Ministério da Administração Interna a ordenar à Inspecção Geral da Administração Interna a abertura de um inquérito.



Os dez formandos terão sofrido graves lesões e traumatismos durante o módulo "curso de bastão extensível". As lesões obrigaram, em alguns casos, a internamento hospitalar e a intervenções cirúrgicas.



Na sequência deste caso, o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, que deverá presidir à cerimónia de hoje, anunciou em 4 de Dezembro que aceitou o pedido de exoneração do director do Centro de Formação de Portalegre da GNR.



Após a cerimónia de Compromisso de Honra, Eduardo Cabrita deverá também presidir à assinatura de um protocolo de cooperação para a celebração de um contrato interadministrativo para a construção de novas instalações para o centro de formação e Comando Territorial de Portalegre da GNR.



O protocolo será assinado pela Secretaria Geral da Administração Interna, pela Câmara Municipal de Portalegre e pela GNR.



As futuras instalações estão inseridas nos investimentos previstos na Lei de Programação de Infraestruturas e Equipamentos para as Forças e Serviços de Segurança da Administração Interna.