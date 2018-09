Nos 180 comboios regionais que estava previsto terem circulado entre as 00:00 e as 18:00 de hoje, 36 foram suprimidos.



Já no que diz respeito aos comboios urbanos de Lisboa, dos 238 previstos dois foram suprimidos e, no Porto, dos 119 previstos 13 foram suprimidos.



A CP tinha anunciado anteriormente que, "aos clientes que já tenham bilhetes adquiridos para viajar em comboios dos serviços alfa pendular, intercidades, regional e celta que não se realizem, permitirá o reembolso no valor total do bilhete adquirido, ou a sua revalidação, sem custos, para outro dia/comboio".



Os trabalhadores das bilheteiras e revisores da CP vão estar em greve, por 24 horas, na segunda-feira, contra a ausência de contratação de trabalhadores, de mais comboios e negociação para o contrato coletivo.



A greve foi convocada pelo Sindicato Ferroviário da Revisão Comercial Itinerante (SFRCI) que criticou o Ministério das Finanças por "bloquear os acordos entre o Ministério do Planeamento, a CP e o SFRCI" e estarem, assim, por contratar "88 trabalhadores para o comercial da CP (Revisores, trabalhadores para as bilheteiras)".

A CP tinha anunciado, numa nota publicada no 'site' da empresa, que, devido à greve de 24 horas convocada para segunda-feira, poderiam ocorrer hoje e na terça-feira supressões e perturbações. A empresa avisava que "não serão disponibilizados transportes alternativos" durante a paralisação, tendo sido definidos serviços mínimos.