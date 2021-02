Governo 'viola princípio da igualdade' ao não pagar despesas de teletrabalho

Constitucionalistas consideram que imposição do Governo a privados de cobertura de despesas de teletrabalho, sem fazer o mesmo aos funcionários públicos, viola o "princípio da igualdade e da proibição do arbítrio".

É uma situação irónica e, aos olhos de constitucionalistas, inconstitucional. O Ministério do Trabalho esclareceu que cabe aos empregadores suportarem as despesas relacionadas com a Internet e o telefone, em declarações ao Jornal de Negócios, acrescentando que não estão abrangidas despesas da água, eletricidade ou gás — contudo, o Governo não paga as despesas de teletrabalho dos seus funcionários públicos, denunciam vários sindicalistas. E segundo o constitucionalista Paulo Otero, esse facto "viola o princípio da igualdade e da proibição do arbítrio", previsto na Constituição.