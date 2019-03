Os estudantes tinham já um encontro apalavrado com o secretário de Estado da Educação, João Costa, mas solicitaram igualmente um encontro com Matos Fernandes. O Governo decidiu então juntar o encontro entre os representantes dos ministérios e os organizadores do protesto.



A reunião vai decorrer no Ministério do Ambiente. Caso não se chegue a um entendimento, há manifestações a favor da proteção do ambiente marcadas para Lisboa, Porto e Coimbra, mas também em cidades e vilas mais pequenas como Ourém, Barcelos ou Fornos de Algodres, avança o Jornal de Notícias. Mas os organizadores continuam a receber confirmações de outros núcleos que pretendem manifestar-se.



Uma das reivindicações a nível nacional é o fim da exploração dos combustíveis fósseis, o encerramento da central termoelétrica de Sines ou o investimento nas energias renováveis.



Estas manifestações estão incluídas no movimento internacional SchoolStrike4Climate, criado pela jovem Greta Thunberg, de 16 anos, que discursou no Fórum Económico Mundial de Davos este ano, alertando para os perigos que a atividade industrial está a ter no planeta e a apelar que os Governos comecem a ter iniciativas concretas para reverter a situação.

O ministro do Ambiente vai reunir-se com o grupo de estudantes que está a fazer greve às aulas em nome do clima já esta terça-feira. A iniciativa - que deve ter repercussões em mais de 50 países - está marcada para sexta-feira.Cinco membros do movimento Greve Estudantil Climática vão ser recebidos por Matos Fernandes e pelos secretários de Estado da Educação e do Ambiente dias antes da greve anunciada para o dia 15, na próxima sexta-feira, em cerca de 20 escolas do país. Mas esta manifestação não é portuguesa, deverá alargar-se a mais 50 países. O objetivo é chamar a atenção dos governantes para os problemas ambientais.