Rato caiu do teto em sala de aula em Gondomar

Os pais e encarregados de educação dos alunos do centro escolar Carvalhal-Mó, em Gandra, São Pedro da Cova, estiveram na manhã desta segunda-feira a protestar à porta da escola devido à presença de ratos nas instalações. Em fevereiro, um rato caiu do teto da sala onde os alunos do primeiro ano têm aulas. Segundo o Jornal de Notícias, a Câmara de Gondomar garante que a escola reúne todas as condições de higiene e segurança.

Mas, de acordo com o Correio da Manhã, foram já três as intervenções de desratização feitas pela Câmara no Jardim de Infância e Centro Escolar Carvalhal-Mó. "Na terça-feira, as crianças da sala do 2º ano chegaram a casa a queixar-se que caiu do teto uma ratazana que, presumo eu, estaria na canalização dos ares condicionados", disse ao jornal a mãe de um dos alunos.