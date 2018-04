Madeireiros terão combinado o incêndio numa cave, um mês antes dos fogos de Outubro. Investigação da TVI diz que foram usados vasos de resina com caruma.

O incêndio que devastou o Pinhal de Leiria, em Outubro do ano passado, terá sido planeado um mês antes de ter acontecido. Segundo a TVI, participaram na reunião vários madeireiros, donos de grandes empresas e também donos de fábricas que compram e vendem madeira.



As reuniões, que serviram também para acordar os preços a que seria vendida a maneira, tiveram lugar numa cave de um restaurante.



Segundo a investigação da estação de Queluz, os incendiários usaram vasos de resina com caruma para começar as chamas.



Em Janeiro, a Polícia Judiciária de Leiria já adiantara que os dois incêndios que a 15 de Outubro queimaram 86% do Pinhal de Leiria tiveram "mão criminosa".



Os incêndios de Outubro de 2017 atingiram 36 concelhos da região Centro e provocaram 49 mortos e cerca de 70 feridos. Destruíram, total ou parcialmente, perto de 1.500 casas e cerca de meio milhar de empresas.

Extensas áreas de floresta e de terrenos agrícolas foram igualmente destruídas. Em termos de floresta, foram consumidos 190.090 hectares, cerca de 45% da área total ardida durante 2017, de acordo com o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF).

Os dois incêndios que, em Outubro, destruíram maiores áreas ocorreram no distrito de Coimbra, nos concelhos da Lousã, onde foram atingidos cerca de 43.900 hectares, e de Oliveira do Hospital (perto de 43.200 hectares).