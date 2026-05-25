Governo quer passar 'metrobus' para as autarquias

"O Governo não quer ser dono do 'metrobus'", afirmou Ana Abrunhosa, presidente da Câmara de Coimbra.

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A presidente da Câmara de Coimbra afirmou esta segunda-feira, em reunião do executivo municipal, que o Governo já deu indicação de que quer passar a responsabilidade do 'metrobus' para as autarquias.



Metrobus Coimbra PAULO NOVAIS/LUSA

"O Governo já nos anunciou -- e bem -- que o 'metrobus' será das autarquias, porque o Governo não quer ser dono do 'metrobus'", afirmou Ana Abrunhosa (PS/Livre/PAN), que falava no período antes da ordem do dia da reunião do executivo.

De acordo com a autarca, essa mudança será feita "daqui a uns anos".

O 'metrobus' (autocarro articulado em via dedicada) já está a operar nos concelhos de Miranda do Corvo, Lousã e Coimbra, faltando ainda terminar a ligação daquele sistema de mobilidade até à estação ferroviária de Coimbra-B e aos Hospitais da Universidade de Coimbra.

Ana Abrunhosa deu conta dessa intenção do Governo para o Sistema de Mobilidade do Mondego (SMM) quando era discutido o futuro dos Serviços Municipalizados dos Transportes Urbanos de Coimbra (SMTUC), numa reunião de executivo que contou com uma intervenção inicial do presidente daquele serviço, Eduardo Barata, que fez um ponto de situação da atual operação.

Durante a discussão da mobilidade no concelho, a presidente da Câmara reafirmou a sua intenção de assegurar uma única autoridade de transportes na Região de Coimbra, ao contrário das atuais três: município de Coimbra, Governo (CP e SMM) e Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra (CIMRC).

Na reunião da Câmara foi ainda aprovada uma ratificação do contrato de subconcessão da Estação Nova de Coimbra, que passa a ficar na posse do Município por 50 anos, estando previsto um pagamento anual de cerca de 85 mil euros ao Estado.

No final de 50 anos de concessão, o pagamento irá totalizar cerca de quatro milhões de euros.