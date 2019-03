Plano do Ministério da Defesa inclui criação de creches e jardins-de-infância em unidades militares para tornar a vida militar mais atrativa para quem tem família.

O Ministério da Defesa quer tornar a vida militar mais atrativa para quem tem família e propôs, como parte do Plano Setorial para a Igualdade da Defesa Nacional (2019-2021), a criação de creches e jardins-de-infância em unidades militares e nos serviços centrais do ministério. De acordo com o Público desta quarta-feira, o objetivo do ministro João Gomes Cravinho é aumentar o número de militares nas Forças Armadas, em específico o número de mulheres.

Esta não é uma intenção nova do titular da pasta da Defesa que, no passado dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, referiu esse assunto num encontro com militares. "Sabemos que a vida militar tem especificidades e condicionantes, mas sabemos também que podemos ir bem mais longe do que tem sido feito até agora. Vamos também melhorar as infraestruturas de apoio à parentalidade, entre outras. Estas são questões que são particularmente valorizadas pelas mulheres, devido às tradições da nossa sociedade, mas elas são aqui pensadas para homens e mulheres de igual forma", afirmou na altura, citado pelo jornal.

Agora, o documento que define o plano de trabalhos do seu Ministério tem presente a "criação de equipamentos / estruturas de apoio à infância que contribuam para a conciliação entre a vida profissional, pessoal e familiar, como creches e jardins-de-infância, serviços de apoio à monoparentalidade, salas de estar equipadas com entretenimento para crianças, ocupação de tempos livres, entre outros".

Ao jornal, o gabinete de Gomes Cravinho indicou que ""os organismos envolvidos estão a avaliar como irão implementar" a medida e que esta tem como principal finalidade a "criação de espaços de apoio à infância que contribuam para a conciliação entre a vida profissional, pessoal e familiar".

De acordo com dados do Ministério da Defesa, citados pelo Público, as mulheres perfazem um total de 20% de militares, civis e militarizados das Forças Armadas, mas a maioria destas são civis. Entre efetivos militares, existem apenas 12% de mulheres.