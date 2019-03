Na área do aeroporto, localizado no concelho de Santa Cruz, zona leste da ilha, o vento continuou, no entanto, a soprar com bastante intensidade, tendo sido registadas rajadas superiores a 80 km/h.



A operação esteve condicionada durante todo o dia e afetou centenas de passageiros.

Várias pessoas dormiram esta terça-feira à noite no chão do aeroporto da Madeira devido ao cancelamento de voos na sequência do vento forte que se fez sentir.Recorde-se que o arquipélago esteve sob aviso de vento forte na segunda-feira, tendo o mesmo sido cancelado pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera às 06h15 desta quarta-feira.