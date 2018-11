O Governo vai investir cerca de 171 milhões de euros na compra de equipamento militar para o "soldado do futuro". A verba, inscrita na Lei de Programação Militar (LPM) para o período entre 2019 e 2030, destina-se a adquirir uniformes, material de protecção e sistemas de comunicação com o objectivo de preparar os militares do Exército para sobreviver em cenários de guerra e operações de risco.Saiba tudo no Correio da Manhã