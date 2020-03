Fake news Coronavírus

A diretora-geral de Saúde, Graça Freitas , afirmou esta quarta-feira que a desinfeção de espaços públicos "não é uma medida que se recomende" contra a ameaça do novo coronavírus.Na conferência de imprensa de atualização do boletim epidemiológico, Graça Freitas disse ser "fortemente a favor" da limpeza e higiene em geral mas que, até à data, "não há qualquer evidência de que sejam eficazes para a covid-19 "."A limpeza habitual dos espaços públicos faz parte da higienização urbana. Se me perguntar: é uma prioridade ter trabalhadores a desinfetar ruas? Eu acho que não é uma prioridade", afirmou.O esclarecimento de Graça Freitas surge após uma mensagem que vindo a ser reencaminhada nas redes sociais Whatsapp e Facebook, que pedia um recolher obrigatório para a noite desta segunda-feira e que as pessoas fechassem janelas e portas, para que cinco helicópteros desinfetassem as ruas de todo o país e "erradicassem o coronavírus".