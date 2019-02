O concurso para modernizar e equipar os militares do Exército com sensores, monóculos térmicos e de localização de alvos, lanternas e miras laser, entre outro tipo de material, está sob supeita, com um dos concorrentes a ameaçar processar o Exército. Este concurso vale 20 milhões de euros e insere-se num projeto mais vasto conhecido como Soldado do Futuro, que tem um custo total de 171 milhões de euros.Foi lançado em julho de 2018 pelo anterior ministro da Defesa, Azeredo Lopes, mas das 12 empresas concorrentes apenas uma, a NTG, apresentou as declarações bancárias exigidas. Por causa disso, num primeiro momento, o concurso foi revogado, mas a NTG reclamou e a revogação foi anulada.Leia a notícia na íntegra no Correio da Manhã