O Ministério da Agricultura garantiu esta quinta-feira que já foi retirado e destruído um lote de carne de vaca, impróprio para consumo, que chegou a Portugal, através de um matadouro da Polónia.

"As autoridades nacionais desencadearam de imediato todas as diligências, tendo apreendido a totalidade do lote de carne, que foi encaminhado para destruição", afirmou, em comunicado, o Ministério da Agricultura.