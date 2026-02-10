Sábado – Pense por si

Contos Clássicos Portugueses


agora disponíveis para ler e ouvirContos Clássicos PortuguesesAceder aqui

Portugal

Governo defende que queda de Portugal no índice de perceção de corrupção não reflete reformas em curso

Lusa 16:52
As mais lidas

O Índice de Perceção da Corrupção relativo a 2025, aponta uma descida de Portugal, que cai para a 46.ª posição no 'ranking', o pior registo de sempre do país.

O Ministério da Justiça (MJ) defendeu esta terça-feira que a descida de Portugal no 'ranking' de perceção da corrupção ainda não reflete as reformas em curso e rejeita que a Estratégia Nacional Anticorrupção (ENAC 2020-2024) não tenha sido avaliada.

Rita Júdice, ministra da Justiça
Rita Júdice, ministra da Justiça MANUEL DE ALMEIDA/LUSA

O Índice de Perceção da Corrupção relativo a 2025, um indicador anual da Transparência Internacional que avalia a perceção da corrupção no setor público em mais de 180 países, foi hoje divulgado e aponta uma descida de Portugal, que cai para a 46.ª posição no 'ranking', com 56 pontos, o pior registo de sempre do país, ainda que represente apenas menos um ponto na classificação obtida no ano anterior.

O índice, que é ele próprio um agregador de vários outros índices, pode estar a considerar informação desatualizada, defendeu hoje o MJ em reação.

"O índice é realizado com base em relatórios de entidades internacionais, cada um reportando-se a um período específico e não necessariamente o mesmo. Como tal, é possível que as reformas em curso, iniciadas logo no XXIV Governo Constitucional e prosseguidas pelo XXV Governo Constitucional, não estejam ainda refletidas nos relatórios de tais entidades internacionais", lê-se no comunicado.

O MJ defende ainda que a Agenda Anticorrupção do Governo, lançada logo a abrir a legislatura anterior, é em si mesma uma avaliação da ENAC 2020-2024, para além de constituir "um documento estratégico de planeamento das medidas de prevenção e combate à corrupção".

"A projeção das medidas que dão corpo à Agenda Anticorrupção (2024) implicou, naturalmente, uma avaliação detalhada da implementação da ENAC 2020-2024, em diálogo com os grupos parlamentares, com os organismos públicos de prevenção e repressão da corrupção e com entidades da sociedade civil. A Agenda Anticorrupção reflete necessariamente um processo de avaliação do impacto da referida estratégia", argumenta o Governo.

Sobre as 42 medidas dessa Agenda, o MJ aponta que "a esmagadora maioria destas medidas está em curso, muitas delas em fase final e 17 já concluídas", acrescentando que o relatório de execução "será apresentado, em breve, à Assembleia da República".

"O combate à corrupção é uma responsabilidade que o Governo assume com absoluta determinação, quer na aprovação e implementação de medidas de prevenção e formação, quer na aprovação de medidas robustas de repressão, de que o novo mecanismo de perda de bens resultantes de atividade criminosa é o exemplo mais recente", conclui o comunicado.

Numa análise aos resultados nacionais no índice, o presidente da direção da Transparência Internacional Portugal, José Fontão apontou uma correlação entre o aumento da perceção da corrupção com o crescimento de discursos populistas que atacam as instituições, em linha com o que acontece noutros países europeus com os quais Portugal se compara.

Portugal e estes países, defendeu, têm vindo a permitir uma degradação da perceção da corrupção no setor público, questionado "o que vai ser feito para evitar isto", tendo em conta o impacto que estes níveis de perceção têm na vida das pessoas, no investimento, na perceção da Justiça e noutros indicadores de desenvolvimento.

Ao poder político pede consequências, nomeadamente o reforço das instituições, como o Mecanismo Nacional Anticorrupção (MENAC), a avaliação de políticas e legislação e o fim de "medidas avulsas", que devem ser substituídas por uma "estratégia de longo prazo", algo que depende apenas de "vontade política".

Artigos Relacionados
Tópicos medo Estratégia Corrupção Portugal École nationale de l'aviation civile Governo da República Portuguesa Transparência Internacional Ministério da Justiça
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Governo defende que queda de Portugal no índice de perceção de corrupção não reflete reformas em curso