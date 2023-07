Governo dá suplemento de 20% aos médicos em regime de dedicação plena

Proposta do Governo dá, na prática, mais 573 euros brutos por mês. Mas horas extraordinárias a cumprir pelos médicos passam das 150 para as 350.

O Governo quer garantiu um suplemento de 20% de salário aos médicos que trabalhem no regime de dedicação plena, mantendo as 40 horas semanais. Se decidirem passar a trabalhar 35 horas semanais, os profissionais irão subir uma posição na tabela de remunerações, avança o Jornal de Notícias.





Com a revisão calculada sobre o ordenado base para um médico a fazer 40 horas semanais, um clínico em início de carreira pode receber mais 573 euros brutos. Se passar para as 35 horas semanais passa a receber, na prática, mais 107 euros. A estes montantes acresce uma atualização salarial imediata de 4,5%, um aumento que fica garantido para os próximos dois anos, até 2025, refere o diário.No entanto, o regime de dedicação plena, apresentado pelo Governo, exige que os médicos façam até 350 horas extra por ano, mais do dobro das atuais 150 horas.O ministério liderado por Manuel Pizarro rejeita ainda baixar para 12 horas o horário semanal nos serviços de urgência, mantendo as atuais 18 horas semanais. Para os médicos que não fazem urgência, a dedicação plena implica que façam um período a mais de consulta, cirurgias ou exames por semana.