O Governo quer criar uma via de acesso especial para que estudantes que terminam um curso profissional possam entrar no ensino superior sem terem de fazer os exames nacionais. De acordo com o Público, o projeto-lei está em discussão com os parceiros do setor e entende que as candidaturas de alunos do profissional e artístico serão feitas a nível nacional, através da Direção-Geral do Ensino Superior (DGES), tal como acontece com estudantes que concorrem ao concurso nacional.

Esta via é alargada também aos cursos de aprendizagem, educação e formação para jovens e da rede de escolas do Turismo de Portugal. A intenção do Governo é que alunos possam candidatar-se já para o próximo ano letivo de 2020/21.