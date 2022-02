Governo continua a pagar SIRESP mesmo contra parecer jurídico interno

O Governo continua a fazer pagamentos ao SIRESP apesar de um parecer jurídico interno do Ministério da Administração Interna que recomendou o contrário. O mais recente pagamento autorizado foi no valor de 155 mil euros.



Um parecer da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna (SGMAI) sustentava que não deviam ser efetuados mais pagamentos à SIRESP - Gestão de Redes Digitais de Segurança e Emergência SA, a empresa pública que é responsável, desde 1 julho de 2021, pela rede de comunicações de emergência e segurança do Estado até que seja criada uma entidade que agregue todas as redes de comunicações do Ministério da Administração Interna, avança o Jornal de Notícias. No entanto, o Estado assumiu o pagamento de mais 155 mil euros à empresa, apesar do parecer. Esta despesa foi enquadrada num decreto lei de 10 de janeiro, assumindo os encargos da rede como contratos de agendamento de servidores onde alojar o sites ou antenas, bem como prestações de serviços, entre outras.



Mas um parecer jurídico datado de 6 de julho de 2021, citado pelo JN, referia que haviam cessado a 30 de junho de 2021 as responsabilidades financeiras da SGMAI no âmbito do período de transição e ampliação do SIRESP.