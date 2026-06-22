Governo alerta para mensagens fraudulentas invocando o nome do primeiro-ministro

As pessoas são contactadas "por email e mensagem (WhatsApp), invocando o nome do Primeiro-Ministro e do Chefe de Gabinete", explica um comunicado.

O Governo alertou esta segunda-feira para a uma "tentativa de fraude" a envolver o nome do primeiro-ministro, Luís Montenegro, e do seu chefe de gabinete.



Luís Montenegro OLIVIER HOSLET/LUSA_EPA

As pessoas são contactadas "por email e mensagem (WhatsApp), invocando o nome do Primeiro-Ministro e do Chefe de Gabinete, e solicitando o preenchimento de um acordo de confidencialidade", refere o comunicado do Governo.

De acordo com esta comunicação, foi já apresentada queixa às autoridades, visto que "diversas pessoas" já foram alvo do esquema.