Beneficiários vão pagar mais por medicamentos e dispositivos médicos em hospitais sem acordo de convenção.

Os beneficiários que forem a hospitais privados sem acordo de convenção com a ADSE - sistema de assistência na doença de trabalhadores e aposentados do Estado - vão pagar mais por medicamentos e dispositivos médicos. O motivo? O Governo acabou com as comparticipações no âmbito do regime livre.



"Não são objeto de comparticipação os medicamentos e dispositivos médicos dispensados em farmácias comunitárias, nem os prescritos ou dispensados por estabelecimentos integrados na rede nacional de prestação de cuidados de saúde, exceto se consumidos em ambiente hospitalar numa entidade que tenha convenção com a ADSE", refere o decreto-lei publicado em Diário da República a 28 de dezembro de 2018.



