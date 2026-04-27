Sábado – Pense por si

Contos Clássicos Portugueses


agora disponíveis para ler e ouvirContos Clássicos PortuguesesAceder aqui

Portugal

Governador do BdP teve de desfazer-se de ações que comprou quando já estava no cargo

Lusa 27 de abril de 2026 às 16:29
Capa da Sábado Edição 21 a 27 de abril
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 21 a 27 de abril
As mais lidas

O Banco de Portugal refere apenas que a compra de ações foi revertida, mas sem esclarecer se Álvaro Santos Pereira se desfez das ações através de vendas.

O Banco de Portugal disse esta segunda-feira que o governador, Álvaro Santos Pereira, se desfez das ações que tinha comprado no final do ano passado, quando já estava no cargo, em contacto com o Banco Central Europeu (BCE).

Álvaro Santos Pereira comprou ações quando já era Governador do Banco de Portugal
Álvaro Santos Pereira comprou ações quando já era Governador do Banco de Portugal Tiago Petinga/LUSA_EPA

"No âmbito da gestão da sua carteira de aplicações financeiras, o Governador Álvaro Santos Pereira fez um reforço do investimento em ações da Galp Energia SGPS, SA e da Jerónimo Martins SGPS, SA. Após clarificação com o Banco Central Europeu, este reforço foi revertido", disse o Banco de Portugal (BdP) em resposta à Lusa a propósito da notícia publicada pelo jornal esta segunda-feira.

Segundo fonte oficial do banco central, o "processo está terminado". O Banco de Portugal refere apenas que a compra de ações foi revertida, mas sem esclarecer se Álvaro Santos Pereira se desfez das ações através de vendas.

O Público noticiou esta segunda-feira que Álvaro Santos Pereira comprou ações da petrolífera Galp e da retalhista Jerónimo Martins em dezembro passado, dois meses depois de tomar posse, e que o comunicou na declaração de interesses em janeiro. Após a análise do BCE, o governador teve de reverter as transações.

O código de conduta dos responsáveis de bancos centrais não proíbe, mas limita a aquisição de ações de empresas privadas, motivo pelo qual o BCE analisou o tema. Álvaro Santos Pereira, que tomou posse como governador do Banco de Portugal em 6 de outubro (substituindo Mário Centeno), comprou ações da Galp em 17 de dezembro e 29 de dezembro. Nessa última data também comprou ações da Jerónimo Martins.

Segundo o Público, é desconhecido o valor das aquisições mas em cada uma delas foi inferior a 50 mil euros.

Siga-nos no .

Artigos Relacionados
Tópicos Ações Álvaro Santos Pereira Banco de Portugal Jerónimo Martins Banco Central Europeu Galp África do Sul
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Governador do BdP teve de desfazer-se de ações que comprou quando já estava no cargo