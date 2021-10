GNR violou a lei das contratações públicas

Ajustes diretos mal feitos, fragmentação ilegal de despesa, imóveis deixados ao abandonado e até reparações de milhares no mesmo carro. A Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI) detetou irregularidades na gestão financeira do comando territorial de Lisboa da GNR entre 2015 e 2017, então sob a liderança do coronel António Paixão.



De acordo com o relatório final de uma auditoria a que a SÁBADO teve acesso, a IGAI identificou 25 faturas que “indiciam a prática de fracionamento de despesa” no montante global de quase 100 mil euros. Com numeração sequencial, “a mesma data e a mesma categoria de despesa”, as faturas revelam que é “prática recorrente” dividir a despesa de um só serviço em vários contratos, o que corresponde a uma clara violação do Código da Contratação Pública. “A utilização recorrente deste expediente, com evidências de fracionamento de despesa, visou subtrair a realização da despesa às regras impositivas de procedimentos pré-contratuais e sua necessária publicitação no site da www.base.gov.pt, enquanto condição de eficácia para a realização de pagamentos”, lê-se no documento.



O organismo fiscalizador do Ministério da Administração Interna também detetou má gestão na manutenção dos ativos da GNR. A começar pelo património: dos 37 imóveis do comando territorial de Lisboa, 11 estão num estado classificado como “mau” (3) e “medíocre” (8). Dos 260 mil euros gastos este triénio em conservação de imóveis, apenas 7,79% dessa verba foi aplicada nesses edifícios, referindo-se 88,21% do total a intervenções em imóveis em razoáveis estados de conservação. “Pode verificar-se que o critério de afetação de verbas para a melhoria das condições dos imóveis não se prendeu com o estado de conservação dos mesmos”, lê-se. “Esta situação evidencia um desajustamento da gestão face às necessidades, ou um desconhecimento da situação dos imóveis do comando”, conclui a IGAI.