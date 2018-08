A GNR deteve 60 pessoas, entre as 20:00 de sábado e as 08:00 da manhã deste domingo, das quais 45 por condução sob o efeito do álcool, e detectou 515 infracções de trânsito, anunciou hoje aquela força.Em comunicado, a GNR refere que, no conjunto de operações de prevenção e combate à criminalidade violenta, fiscalização rodoviária e foram também detidas duas pessoas por tráfico de droga, uma por incêndio florestal, quatro por posse de arma branca, uma por ofensa à integridade física e outra por violência doméstica.Os militares da GNR apreenderam ainda 45 doses de haxixe, dois aerossóis de gás pimenta, uma arma de fogo e um bastão.Na área do trânsito a GNR teve intervenção em 147 acidentes, dos quais resultaram três mortos, cinco feridos graves e 57 ligeiros.Foram detectadas 515 infracções, destacando-se 204 por excesso de velocidade, 116 por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido, 38 por falta de inspecção periódica obrigatória, 22 por falta ou incorrecta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças e 12 por uso indevido do telemóvel no exercício da condução, entre outras.