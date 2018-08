A GNR deteve este domingo um jovem de 20 anos suspeito de ter ateado um incêndio florestal na freguesia de Chafé, Viana do Castelo, anunciou aquela força.Em comunicado, a Guarda Nacional Republicana adianta que após um alerta de incêndio florestal, ocorrido na madrugada, os militares deslocaram-se ao local e interceptaram o jovem na posse uma caixa de fósforos e que acabou por assumir a autoria do incêndio.O detido será presente na segunda-feira no Tribunal Judicial de Viana do Castelo para aplicação da medida de coação.