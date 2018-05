GNR detém homem em flagrante por incêndio florestal em Braga

Contudo, em declarações à Agência Lusa, o Comandante do Destacamento Territorial de Fafe, Orlando Mendes, esclareceu que não se tratou de fogo posto, mas de "negligência".



"O homem estava a fazer a limpeza da mata, da floresta, e no final, na queima dos sobrantes, o fogo descontrolou-se", especificou.



O suspeito não conseguiu controlar as chamas, tendo acabado por colocar em perigo diversas habitações.



Do incêndio resultou uma área ardida de cerca de 10.000 m2 de mato e eucaliptos.



O homem foi constituído arguido e sujeito à medida de coação de termo de identidade e residência.

