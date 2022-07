GNR: Cavalos filmados a cair em Coimbra “encontram-se bem”

No dia 10 de julho, foi divulgado nas redes sociais um vídeo de dois cavalos a escorregar várias vezes numa rampa. A situação ocorreu durante a procissão da Rainha Santa Isabel.

Os dois cavalos filmados a escorregar no pavimento durante a procissão da Rainha Santa Isabel, em Coimbra, "encontram-se bem e sem problemas de saúde", revelou a GNR à SÁBADO. A procissão ocorreu no dia 10 de julho e as imagens dos cavalos foram partilhadas nas redes sociais.