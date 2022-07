EGEAC: Sofia Meneses vai substituir Joana Gomes Cardoso na presidência

Joana Gomes Cardoso tem os dias contados como presidente do conselho de administração da EGEAC. Filha da diplomata Ana Gomes e do historiador António Monteiro Cardoso, com um longo currículo na administração cultural, apresentou formalmente a demissão em junho. Vai ficar na presidência até ao final de julho, confirma a própria à SÁBADO, sendo substituída internamente pela vogal Sofia Meneses. Contudo, com a mudança do ciclo político na Câmara Municipal de Lisboa, do PS de Fernando Medina para o PSD de Carlos Moedas, o Executivo autárquico deve mudar a administração do organismo municipal ainda este verão.