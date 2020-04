A carregar o vídeo ...

A Guarda Nacional Republicana (GNR) detetaram esta segunda-feira à tarde três adultos e um bebé de colo dentro de um veículo com capacidade máxima de dois lugares, durante uma operação de fiscalização devido ao coronavírus, na Maia.O condutor do veículo não tinha carta de condução. Este e um dos passageiros foram detidos.Dois homens foram revistados, enquanto a mulher se encontra no interior do veículo com o bebé de colo.A GNR procedeu à revista dos passageiros, assim como do automóvel, um 'Smart' de apenas dois lugares e onde se encontravam quatro pessoas, dois homens que ocupavam os lugares da frente, uma mulher que se encontrava na bagageira e ainda um bebé de colo.