GNR abre processo de averiguações a agressão ao repórter da TVI

A GNR abriu um processo de averiguações à atuação dos militares destacados para o jogo entre o Moreirense e o FC Porto na sequência das agressões por parte de Pedro Pinho ao repórter da TVI. A informação está a ser avançada esta quarta-feira pela TVI.





Terça-feira, o presidente do PSD considerou "intolerável" a alegada "inação dos elementos da GNR", considerando que deveria haver um processo de averiguações."Se o relato da TVI é rigoroso, então, a inação dos elementos da GNR é intolerável", escreveu Rui Rio na rede social Twitter.O 'tweet' foi acompanhado de um link para uma notícia da TVI24, que dava conta de que a GNR esclareceu "a posição do guarda sobre as agressões" ao repórter de imagem daquele órgão de comunicação social, no recinto do Moreirense, depois do final do jogo com o FC Porto.De acordo com o que foi avançada terça-feira pela TVI, a GNR explicou que o militar a quem o jornalista pediu ajuda "não presenciou as agressões", mas "rapidamente" tentou "acalmar os ânimos".A publicação do dirigente social-democrata no Twitter acrescentou que "ver um bandalho a agredir um cidadão e não interferir de imediato para o evitar - agravado com o facto de se tratar de um crime público - exige um processo de averiguações".