Um jovem veterinário luta há mais de sete anos contra aquilo que considera ser um atentado ambiental. Em causa está a poluição de uma ribeira que atravessa a sua propriedade em Aljustrel, com origem no complexo mineiro que é o principal empregador desta vila alentejana. Nem a Almina, que explora as minas desde 2008, nem a Empresa de Desenvolvimento Mineiro, a entidade estatal que tem a função de minorar os problemas ambientais decorrentes de antigas explorações mineiras, assume qualquer tipo de responsabilidade.