A premissa parece segura: o PS vai vencer as eleições legislativas, mas pode ainda ficar longe da maioria absoluta. Nova sondagem do Expresso dá entre 104 a 114 deputados a António Costa, sendo que são precisos 116 para a maioria absoluta.A sondagem realizada pelo ISCTE e ICS mostra que, desde o início de setembro que os socialistas têm vindo a perder força estando, atualmente, com menos quatro pontos percentuais. Por sua vez, o PSD de Rio aqueceu o motor e recuperou cinco pontos, passando dos 23% para os 28% em intenções de voto. Os maiores partidos portugueses estão separados por 10 pontos percentuais.Num cenário em que tudo corra bem a António Costa, segundo a sondagem, este consegue 114 deputados (os mesmos que António Guterres conseguiu em 1999), ficando a dois da maioria absoluta. Ora, esses dois deputados podem ser resgatados ao PAN (com 3%, entre 2 e 5 mandatos), ao PCP (7% e entre 9 e 15 deputados), ou ao Bloco (10%, entre 16 e 24).Apesar de ter registado uma subida considerável Rui Rio deve ficar muito longe daquilo que se pode considerar uma vitória nestas eleições (28%, com 73 a 83 deputados). No entanto, como disse esta quinta-feira ao Observador, caso consiga atingir aquilo que considera uma "meia-vitória", irá permanecer como líder social-democrata. A permanência vai também depender da eventual vitória do PS. Se o Governo tiver uma maioria instável, então mais seguramente Rio se mantém. Se for uma vitória estável, o atual líder pode vir a abandonar o cargo. "Vamos olhar para o xadrez que sair dali", disse o líder laranja.Talvez o maior derrotado desta sondagem seja o CDS, que fica apenas com 5%, podendo reduzir o número de deputados de 18 nesta legislatura para 5 ou 10. No pior dos cenários centristas, o PAN terá tantos deputados como o partido de Assunção Cristas.

Quanto aos partidos que podem finalmente entrar no hemiciclo, há quinze que concorrem a um (ou mais lugares). A sondagem do semanário mostra que nenhum outro partido atingiu 1% de intenções de voto válidas, mas mesmo assim, tanto o RIR de Tino de Rans, como o Livre, encabeçado por Joacine Katar-Moreira, o Aliança de Rui Rio ou o Chega de André Ventura podem chegar a eleger.