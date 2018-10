Quem não quisesse pagar pelos supostos serviços, era ameaçado de agressões e até de morte. Empresa de José Roquette é uma das vítimas.

Mais de 50 pessoas foram acusadas de extorsão, ameaças, burlas e coacção a elementos de empresas públicas e privadas pelo Ministério Público do Porto. Seis famílias, espalhadas por Espanha, França, Itália, Alemanha e Holanda, simulavam a prestação de serviços para exigir pagamentos avultados. Quem protestasse, era ameaçado com agressões ou mesmo de morte: "não sabes com quem te meteste, somos ciganos", diziam.



Esta rede criminosa actuou em Portugal durante dez anos. Contactavam as empresas e apresentavam serviços de afiação de ferramentas e facas. As visadas eram das áreas da agroindústria, metalurgia, processamento de carne, pastelaria, tipografia ou medicina dentária. Para convencer os "clientes", propunham um tratamento inovador que tornava os metais mais duradouros e resistentes, e preços menores que os praticados no mercado, entre 18 e 50 cêntimos por centímetro de gume afiado, conta o Jornal de Notícias.



Mas ao simular ter afiado uma faca ou machado, facturavam entre 600 e 2.500 euros. Quem entregasse muitas peças, era obrigado a pagar mais, entre 20 mil e 23 mil euros. Conseguiram extorquir centenas de milhares de euros porque ameaçavam quem não concordasse com os preços: "pagas, a bem ou a mal". As represálias passariam por partir pernas, cortar mãos, matar ou incendiar as instalações da empresa em questão.



Os crimes ocorreram entre 2002 e 2013. Três das 53 pessoas foram colocadas em prisão preventiva e foram emitidos 50 mandados de detenção europeus.



Entre as empresas vítimas deste esquema, encontra-se a Herdade do Esporão, do ex-presidente do Sporting José Roquette, e os hospitais de Valongo e Anadia.