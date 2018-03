A deputada do CDS-PP e médica Isabel Galriça Neto fez, este sábado, uma intervenção no Congresso contra a legalização da eutanásia, defendendo que este "não é um debate menor" e que o partido "não deve ter vergonha de o fazer"."Este não é um debate confessional (...) este é um debate sobre valores e a forma como olhamos os mais vulneráveis: quando está em causa o valor constitucional da protecção da vida humana, estamos conscientes que só é possível estar do lado certo e o lado certo é ser contra a eutanásia", afirmou, numa intervenção muito aplaudida.Aliás, durante a tarde, foram vários os congressistas, mais ou menos conhecidos, que falaram em Lamego (Viseu) contra uma possível legalização da eutanásia.Para Isabel Galriça Neto, a resposta para o sofrimento em fim de vida "é uma intervenção técnica e humanizada, os cuidados paliativos". "Para nós o problema do sofrimento em fim de vida trata-se cuidando e não eliminando a vida", disse.A deputada alertou que, com leis semelhantes às que aguardam discussão no parlamento português, "na Holanda praticaram-se mais de 6.500 eutanásias em 2017", incluindo em pessoas com demência ou doença mental."Extrapolando estes números para o nosso País, podíamos esperar mais de 1.500 eutanásias em cada ano", disse.Isabel Galriça Neto salientou que a sociedade moderna que o CDS-PP pretende "tem na protecção da vida o seu valor central"."Este não um debate menor e este partido não tem vergonha de o fazer, a sociedade tem de se mobilizar", apelou.Durante a tarde, foram muitas as intervenções a apoiar a "ambição máxima" da líder do CDS-PP, Assunção Cristas, para o partido, com alguns congressistas a apontá-la mesmo como "a próxima primeira-ministra".Também Artur Lima, líder do CDS-PP Açores, alinhou no optimismo: "Pode não ser o maior partido da oposição, mas é seguramente o melhor no Continente e nos Açores".