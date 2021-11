Galp: Fez um sprint refinaria adentro e acabou algemado

No bloqueio de ativistas da Climáximo à entrada da refinaria da Galp, cerca de dez manifestantes violaram as barreiras para ir falar com trabalhadores. A GNR identificou um homem, conhecido no meio ativista e sindicalista. "Foi tudo tranquilo", disse à SÁBADO.