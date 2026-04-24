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Funicular da Graça deverá reabrir na quinta-feira

Lusa 24 de abril de 2026 às 20:03
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Operação esteve sete meses parada na sequência do acidente com o elevador da Graça.

A Carris, que gere o Funicular da Graça, em Lisboa, indicou esta sexta-feira que a estrutura deverá iniciar a operação na quinta-feira, ao fim de mais de sete meses de paragem, na sequência do acidente com o elevador da Glória.

Elevador da Glória
Elevador da Glória LUSA

"Informamos que estão a ser ultimadas todas as diligências, para que a Carris inicie a operação do Funicular da Graça no dia 30 de abril", refere a empresa municipal numa nota enviada à agência Lusa.

O funicular da Graça foi inaugurado há cerca de dois anos, em 12 de março de 2024, 15 anos depois de ter começado a ser construído, levando o orçamento inicial 'derrapar' para sete milhões de euros.

Na sequência do descarrilamento do elevador da Glória, em 03 de setembro, que provocou 16 mortos e mais de 20 feridos, entre portugueses e estrangeiros de várias nacionalidades, a Câmara Municipal de Lisboa suspendeu "de imediato" o funcionamento dos ascensores da Bica e do Lavra e do funicular da Graça para os equipamentos serem inspecionados.

Também questionado hoje pela Lusa, o Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) indica que, em conjunto com a Autoridade Nacional de Segurança Ferroviária (ANSF), está a "colaborar" com a Carris "para agilizar o processo de reabertura do Funicular da Graça".

No entanto, acrescenta, "apenas emitirá a Autorização de Continuação em Serviço após demonstrado o cumprimento integral das condições de segurança da instalação".

O IMT/ANSF esclarece ainda que "aguarda que lhe seja entregue, por parte da Carris, a totalidade da documentação que garante a segurança do equipamento".

"Consequentemente, a previsão de data para a reabertura apenas poderá ser dada após a receção e análise da totalidade dos documentos necessários", salienta.

Na quinta-feira, o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, anunciou no canal televisivo Now que o também chamado elevador da Graça "iria começar a operar no dia 30 deste mês caso obtivesse o visto do IMT".

O funicular da Graça, que assegura o percurso entre a Mouraria e a Graça, tem uma via única, constituída por carris e com apenas dois pontos de paragem no início de cada trajeto, tendo capacidade para transportar o máximo de 14 pessoas por viagem, que dura cerca de minuto e meio.

Em 02 de março, a Carris revelou que o funicular iria reabrir em abril, embora sem avançar com uma data, após a vistoria técnica ter confirmado as boas condições estruturais e operacionais do equipamento

Seis meses após o acidente com o elevador da Glória, a comissão técnica independente concluiu o parecer técnico referente ao funicular da Graça, com o relatório a confirmar "as boas condições estruturais e operacionais do equipamento", indicou na altura a Carris.

Quanto ao retomar do funcionamento dos ascensores da Bica e do Lavra, a comissão técnica independente para avaliação da reabertura dos elevadores e ascensores da cidade "prossegue com o estudo, testes e avaliação" dos equipamentos, "com vista à sua oportuna reabertura", informou ainda a Carris em março.

A comissão técnica independente, criada por deliberação da Câmara de Lisboa após o acidente com o elevador da Glória, é composta por especialistas indicados pela Ordem dos Engenheiros (OE), pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) e pelo Instituto Superior Técnico (IST), contando ainda com representantes da Carris e da EMEL.

A Câmara de Lisboa definiu como "prioridade absoluta" garantir que todos os elevadores e ascensores históricos da cidade "apenas retomariam a operação com padrões reforçados de segurança, totalmente alinhados com as melhores práticas nacionais e europeias".

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