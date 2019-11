O Governo quer tomar medidas contra as faltas ao trabalho na Função Pública e vai avançar com incentivos à assiduidade. Alexandra Leitão, ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, revelou em entrevista ao jornal Público que os funcionários públicos que faltem menos podem ter acesso facilitado à pré-reforma.

"Gostaria muito que conseguíssemos negociar com as frentes sindicais um pacote plurianual, que meta várias coisas. Além das valorizações salariais, coisas que têm a ver com o rejuvenescimento utilizando a figura da pré-reforma, que têm a ver com incentivos à assiduidade, que foi algo que já existiu e que caiu no tempo da troika. E, na medida em que temos uma taxa de absentismo muito elevada, se é verdade que ela pode ser atacada através das juntas médicas, também um incentivo à assiduidade é importante", explicou a governante.

Além disso, será criada uma linha telefónica para ajudar os cidadãos que pretendam usar os serviços do Estado, a que a ministra se referiu como "número único do cidadão". "O cidadão liga para um número fácil de decorar, diz o que precisa e encaminham-no para o serviço respetivo", afirmou.