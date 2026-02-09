Sábado – Pense por si

Portugal

Funcionário morre durante trabalhos de conserto da rede elétrica em Leiria

Há ainda um ferido grave a registar, transportado para o Hospital de Leiria. Homens estavam a realizar operações na infraestrutura elétrica quando ocorreu uma descarga.

Um trabalhador da empresa Canas, ao serviço da E-Redes, morreu enquanto consertava uma linha de distribuição de rede elétrica em Leiria, na manhã desta segunda-feira. Há ainda um ferido grave a registar, transportado para o Hospital de Leiria. Os dois homens estavam a realizar operações na infraestrutura elétrica quando ocorreu uma descarga. 

Para o local foram acionados os Bombeiros Sapadores e Voluntários de Leiria, INEM e PSP. 

Sobe assim para 16 o número de vítimas mortais na sequência das tempestades que têm assolado o País nas últimas semanas. A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações são as principais consequências materiais do temporal.

