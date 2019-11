E todas aquelas alterações nos contratos do funcionário? "É de facto um lapso. Vamos corrigir."

Chama-se João Manuel Guerreiro Soares e a 1 de setembro de 2015 assinou um contrato de quatro meses com a junta de freguesia de Campo de Ourique para "técnico administrativo" afeto à delegação local da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ). A 4 de janeiro de 2016, novo contrato nos mesmos moldes. Em 2018 e em 2019 mais dois contratos, mas agora o funcionário é deslocado para "motorista de membros do executivo da junta de freguesia" (presidida por Pedro Cegonho, deputado do PS, e tendo como n.º2 o filho do primeiro ministro, Pedro Costa).Contactado pelapara explicar esta alteração (e por que é que a junta não publicava contratos no Portal BASE há um ano), Pedro Cegonho disse que se tratava "de um lapso". Que João Manuel Guerreiro Soares está na CPCJ.Cegonho comprometeu-se ainda a publicar todos os contratos no dia em que aligou. Assim aconteceu. Na segunda-feira à tarde (e terça de manhã) caíram no BASE mais de 50 contratos desta junta que estavam "escondidos".