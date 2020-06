A Função Pública vai voltar a ser circundada pela regra "1 para 1", em que cada saída é apenas colmatada pela contratação de um funcionário. Esta é uma das medidas presentes no Programa de Estabilização Económica e Social (PEES), aprovado na passada quinta-feira em Conselho de Ministros e divulgado pelo Público, e acaba assim com a diretiva "2 por 1", que estava em vigor desde o início do século XXI, quando António Guterres estava à frente do Governo, e que previa a entrada de apenas um funcionário público por cada dois que saíssem.

O objetivo do Governo de Costa é "reforçar e rejuvenescer os quadros da Administração Pública" e prevê o ""recrutamento centralizado de técnicos superiores" e outras medidas, como um programa de estágios "para jovens desempregados ou à procura do primeiro emprego na Administração central e local", a qualificação de 500 funcionários até ao final do ano e cinco mil entre 2021 e 2023 e o "combate à precariedade na Administração Pública, designadamente através da conclusão do Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários na Administração Pública".