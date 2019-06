Fumo a bordo obriga avião da Air France a aterragem de emergência no Porto

A aterragem de emergência aconteceu às 17h47 e não houve registo de feridos. A empresa responsável pelos aeroportos de Portugal adiantou à Lusa que a aterragem de emergência se deveu a "questões técnicas".





Em atualização

Um avião A321 da companhia aérea francesa Joon, pertencente ao grupo da Air France, foi obrigado a realizar esta terça-feira à tarde uma aterragem de emergência no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto.Segundo o que o Correio da Manhã conseguiu apurar, o aparelho partiu do aeroporto portuense, às 16h48, com destino a Paris durante a tarde. Já seguia viagem quando foi detetado fumo a bordo, o que levou a tripulação a decidir regressar ao aeroporto do Porto.