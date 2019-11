Glória Gonçalves, 69 anos, e o marido, Eurico Fernandes, de 79, passam os finais de tarde frios sentados junto à lareira da cozinha da casa que construíram com o que ganharam ao longo de mais de 50 anos de trabalho na agricultura. Mas este é um gesto que tem os dias contados, uma vez que o casal vive numa das 43 casas da localidade de Ribeira da Baixo, no concelho de Ribeira da Pena - aldeia que em junho do próximo ano irá desaparecer do mapa de Portugal, quando se começar a encher a barragem de Daivões, no rio Tâmega.Leia mais no Correio da Manhã