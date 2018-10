A Auchan Retail Portugal, grupo que detém o Jumbo, reagiu às acusações da União Zoófila (UZ), que garantiu não ter ração para mais que três dias e culpa as grandes superfícies.

A União Zoófila (UZ), associação que cuida de cerca de 500 cães e quase 200 gatos abandonados e maltratados, garantiu não ter ração para mais que três dias e culpa as grandes superfícies que têm vindo a travar as campanhas de recolha de alimentos. Em comunicado, a associação explica que propriedade dos grupos Sonae (Continente) e Auchan (Jumbo) na zona de Lisboa, que por norma abriam as portas à União Zoófila para a realização das campanhas de angariação, têm vindo a travar estas acções.



Em declaração escrita enviada à SÁBADO, a Auchan Retail Portugal explica que



"Naturalmente que continuamos disponíveis para a realização de outras acções, sendo que temos que dar resposta a um grande número de associações de protecção animal. Não nos podendo esquecer que além destas, há um plano de angariação de bens para crianças e jovens", frisou o grupo que detém o Jumbo.



Leia a declaração completa enviada:



"Considerando a afirmação da União Zoófila, a Auchan Retail Portugal esclarecer:



O Projecto Humanitário Auchan, criado em 2001, tem como objectivo apoiar instituições de solidariedade social, escolas e infantários dedicados a crianças, jovens e pessoas com deficiência, com dificuldades económicas e sociais, nas áreas envolventes das nossas lojas Jumbo e Pão de Açúcar. Esta é uma das nossas iniciativas diferenciadoras que reflecte os valores da nossa organização, privilegiando a proximidade e o envolvimento das lojas Jumbo com a comunidade envolvente. Através desta iniciativa desenvolvemos um conjunto de acções de cariz social, nomeadamente, campanhas solidárias, acções de recolha, peditórios, acções de voluntariado, doação de excedentes alimentares, entre muitas outras.



Nos últimos anos, além do projecto Humanitário, estendemos estas práticas a iniciativas em parceria com instituições dedicadas aos animais. Só em 2017, realizámos mais de 147 acções locais, de norte a sul do país, em parceria com 63 instituições de apoio aos animais.



Em 2018, as lojas Jumbo já apoiaram 84 associações de protecção animal.



Dentro destas, a União Zoófila realizou uma iniciativa na loja de Alfragide, a única onde se disponibilizou para fazer.

Naturalmente que continuamos disponíveis para a realização de outras acções, sendo que temos que dar resposta a um grande número de associações de protecção animal. Não nos podendo esquecer que além destas, há um plano de angariação de bens para crianças e jovens."