A última coisa que esperava era ver LFV ameaçar Paulo Goncalves, Pedro Guerra, Adão Mendes, Ferreira Nunes, Nuno Cabral, Ricardo Costa e até ele próprio, entre muitos outros, mas a verdade é que prometeu agir criminalmente contra quem manche o nome do Benfica — Francisco J. Marques (@FranciscoMarkes) 10 de março de 2018







Na conferência de imprensa, Vieira disse que clube foi alvo de "ataque sem precedentes" e que vai "enfrentar tudo até às últimas consequências".





O chefe do departamento de comunicação do FC Porto, Francisco J. Marques, não demorou a responder à conferência de imprensa do presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira. Este sábado, após a vitória dos "encarnados" frente ao Desp. Aves, o líder do clube da Luz pediu celeridade à justiça portuguesa e assegurou que os 'encarnados' vão agir criminalmente contra quem tem "manchado" a imagem do clube nos últimos tempos.A resposta de Francisco J. Marques foi acutilante. "E uma palavrinha sobre as coisas em concreto não ficava nada mal, mas sobre isso o silêncio é esclarecedor. Parabéns pela conquista do prémio Buscas, tem sido um desempenho inesquecível", escreveu o dirigente "azul e branco" numa primeira publicação no Twitter.Logo de seguida, mais um texto: "