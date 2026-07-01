FPF comunica que saída de Duarte Gomes já está no Ministério Público

Conselho de Justiça reúne hoje para analisar a participação disciplinar remetida pelo Presidente do Conselho de Arbitragem

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A Federação Portuguesa de Futebol emitiu um comunicado esta quarta-feira na sequência da demissão de Duarte Gomes - e da tempestade que acabou por provocar dentro da FPF - confirmando que a situação está já nas mãos do Ministério Público.



Duarte Gomes quer uniformizar critérios e aumentar a consistência na arbitragem Lusa/EPA

A demissão do ex-árbitro Duarte Gomes levou a Federação Portuguesa de Futebol a remeter para o Ministério Público os factos relatados pelo antigo diretor técnico, informou esta quarta-feira o organismo, em comunicado.

"Os Presidentes dos Órgãos Sociais da Federação Portuguesa de Futebol (Direção, Mesa da Assembleia Geral, Conselho de Justiça e Conselho de Disciplina) remeteram de imediato os factos relatados para o Ministério Público, cumprindo o disposto no n.º 1 do artigo 6.º do Regime Jurídico da Integridade do Desporto", refere a FPF.

Na sexta-feira, Duarte Gomes apresentou renúncia ao cargo de diretor técnico da arbitragem na FPF e os motivos alegados, em participação formal ao organismo, levaram agora a federação a expor a situação junto do Ministério Público.

O n.º 1 do artigo 6.º do Regime Jurídico da Integridade do Desporto refere a denúncia obrigatória "sempre que os agentes desportivos tenham conhecimento ou suspeitem de comportamentos antidesportivos contrários aos valores da verdade, da lealdade e da correção e suscetíveis de alterar de forma fraudulenta uma competição desportiva ou o respetivo resultado".