Fogo na Covilhã entrou em fase de resolução e prosseguem trabalhos de rescaldo

O fogo deflagrou pelas 23:00 de sexta-feira, em zona de mato da Ladeira Grande, em Tortosendo, concelho da Covilhã.

O incêndio que começou na noite de sexta-feira, em Tortosendo, concelho da Covilhã, distrito de Castelo Branco, entrou em fase de resolução durante a madrugada e os operacionais "já estão a proceder aos trabalhos de rescaldo".



O incêndio entrou em fase de resolução as 03:57 e, por volta das 10:10, estavam mobilizados 95 operacionais, apoiados por 27 veículos, para procederem aos trabalhos de rescaldo, afirmou à agência Lusa o Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil das Beiras e Serra da Estrela.

Segundo a mesma fonte, até o momento, não há registo de feridos nem de problemas a níveis habitacionais.

Por volta das 00:15, a ocorrência mobilizava 56 operacionais, apoiados por 16 viaturas.