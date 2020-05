A Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo da Polícia Judiciária deteve dois homens pelos indícios do crime de homicídio qualificado, em coautoria. Um deles é filho da vítima.O crime foi cometido no passado dia 13 de abril, na localidade de Queijas, no concelho de Oeiras."A vítima é uma mulher, de 64 anos, mãe de um dos detidos, tendo a investigação conseguido determinar que os presumíveis autores planearam antecipadamente o seu assassínio. Para tanto, a vítima foi atraída a uma residência que habitava ocasionalmente e na qual viria a ser morta, através de utilização de arma branca, tendo-lhe sido roubados alguns bens", detalha a Polícia Judiciária.O filho de 40 anos, "único herdeiro", matou a mãe para conseguir "proveitos económicos", com ajuda do cúmplice. Agora, foi colocado em prisão preventiva."O coautor, de 38 anos, ausentou-se da sua residência habitual para paradeiro desconhecido, vindo a ser, após a realização de incessantes diligências, localizado e detido, ontem, num bairro da cidade de Lisboa", indica a PJ. "O ora detido será, hoje, presente a primeiro interrogatório judicial, no qual lhe serão aplicadas as medidas de coação processual adequadas."