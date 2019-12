Ministro do Ambiente nomeou especialista com dois meses de experiência

O ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes, nomeou esta quarta-feira um licenciado com apenas dois meses de experiência profissional para exercer as funções de "técnico especialista".

De acordo com a nota curricular disponibilizada em Diário da República, Gonçalo Alves Lourenço Martins dos Santos, de 24 anos, é licenciado em Direito pela FDUL e mestrando em Direito Fiscal na Universidade Católica Portuguesa – estando em fase de "preparação da dissertação".

Além da licenciatura que concluiu e do mestrado, que terá ainda de terminar, Gonçalo Martins dos Santos conta ainda com uma pós-graduação em Corporate Governance no Centro de Investigação de Direito Privado da FDUL, realizado no ano passado, e um curso com uma duração de 14 horas sobre Digital Taxation na Universidade Católica Portuguesa, também em 2018.

Como experiência tem apenas o cargo de "analista fiscal" na Deloitte & Associados, SROC, S. A. entre "setembro a outubro de 2019" – precisamente os dois meses anteriores à nomeação pelo Governo – que terá sido considerado suficiente para ser nomeado novo técnico especialista de Matos Fernandes.

Ao Observador, fonte do Ministério do Ambiente indicou que "áreas de especialidade aferem-se não só pela experiência profissional como também na área de formação, no caso em fiscalidade".

A nota publicada em Diário da República refere também que o novo membro do gabinete do ministro do Ambiente terá direito a "80 % da remuneração base de adjunto" – cerca de 3.854,44 euros brutos, que correspondem a 2.290,99 euros líquidos.

Assim, como Gonçalo Martins dos Santos não tem cargo na função pública, terá direito a mais de três mil euros brutos (3.083,55€) – cerca de dois mil euros líquidos. A este será ainda acrescido um "suplemento remuneratório de valor igual ao abonado aos adjuntos" do gabinete.