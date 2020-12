A carregar o vídeo ...

Já não sou um perfeito desconhecido. Estou aqui convosco, por alguma razão é.As pessoas estão a começar a conhecer-me e é verdadeiramente muito fácil conhecerem-me: o que eu digo é o que penso, faço e sou.Está a falar do lançamento da candidatura.Já lá estão conteúdos…Está lá perfeitamente explanado o que é que isto representa. E não é complicado. O eixo é devolver o poder ao cidadão. Representa alguém que não vai aceitar um governo a imiscuir-se no trabalho de outros órgãos e das entidades de supervisão e fiscalização, que é o que ocorreu nos últimos cinco anos: interferências no Banco de Portugal, no Tribunal de Contas, na Procuradoria-Geral da República, na capacidade de escrutínio do parlamento com o fim dos debates quinzenais.