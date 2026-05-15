FESAHT adere à greve geral de 3 de junho contra a reforma laboral

Federação dos Sindicatos de Agricultura diz que em causa está "um ataque abrangente e retrógrado" aos direitos dos trabalhadores.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30

A FESAHT - Federação dos Sindicatos de Agricultura, Alimentação, Bebidas, Hotelaria e Turismo de Portugal vai aderir à greve geral convocada pela CGTP para 3 de junho por estar em causa "um ataque abrangente e retrógrado" aos direitos dos trabalhadores.



Secretário-geral da CGTP-IN Arménio Carlos conversa com participantes durante a greve dos trabalhadores da ManpowerGroup Solutions LUSA

Em comunicado, a estrutura sindical considerou que, no atual contexto de aumento do custo de vida, "em que todos os setores de atividade deveriam estar a valorizar os salários", o Governo e os representantes dos patrões propuseram uma reforma da legislação laboral "que visa somente proteger e aumentar a exploração dos empregadores sobre quem trabalha".

"Os trabalhadores da Agricultura, Alimentação, Bebidas, Hotelaria e Turismo de Portugal não vão, uma vez mais, cair na retórica demagógica, que só com aumento da precariedade, perca de direitos e o ataque à dignidade profissional e laboral se consegue valorizar salários e aumentar produtividade", lê-se no comunicado.

A FESAHT sublinhou ainda que a indústria do turismo, alimentação e bebidas, apesar dos "recordes nos lucros ano após ano, ao longo de todo o século XXI", nunca considerou "valorizar salários, melhorar horários, combater a descriminação entre mulheres e homens".

"É o setor do salário mínimo nacional", referiu.

Para a federação sindical, a reforma laboral do Governo "ameaça pilares essenciais da proteção no trabalho e fragiliza direitos fundamentais, nomeadamente, ao pretender despedimentos sem justa causa, ataque à contratação coletiva, limitação dos direitos à greve e à organização sindical, limitação dos direitos de parentalidade, imposição de bancos de horas individuais, entre outras malfeitorias".

O Governo aprovou na quinta-feira em Conselho de Ministros a proposta de lei de revisão da lei laboral, que será enviada ao parlamento.

O anúncio foi transmitido pela ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Rosário Palma Ramalho, em conferência de imprensa, uma semana depois de o Governo ter dado por terminadas as negociações sobre as alterações à legislação laboral sem acordo na Concertação Social.