O porta-voz da ANTRAM, André Matias de Almeida, afirmou que apenas será possível chegar a um acordo com os sindicatos de motoristas quando o porta-voz do SNMMP, Pardal Henriques, estiver fora da mesa de negociações.

À TSF, o representante da Associação Nacional de Transportes Públicos Rodoviários indica que Pardal Henriques "tem de sair da mesa de negociações para que seja possível conversar com alguém".

"Como é possível negociar com alguém que está constantemente nesta postura de conflito, com uma espada na cabeça da ANTRAM?", questiona, avançando que a associação "não pode ficar refém dos sindicatos" depois de "acusações gravíssimas" sem a existência de "uma única prova".



A associação patronal recusou também ter subornado motoristas de matérias perigosas para furarem a greve. "Este sindicado [Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas] não respeita ninguém, não respeita o povo português e mente descaradamente quando acusa, sem qualquer respeito ou prova, empresas de suborno" afirmou André Matias de Almeida à Lusa.





Antes, Pardal Henriques tinha acusado a ANTRAM de subornar os primeiros motoristas que saíram de Aveiras de Cima, Lisboa, para iniciarem funções no primeiro dia de greve.André Matias de Almeida acusou ainda o porta-voz do SNMMP de ter uma "agenda pessoal" e refere que o sindicato "alimenta-se e vive do conflito", única situação que considera justificar uma greve em 2019 "relativamente a reivindicações para 2021 e 2022".O porta-voz da ANTRAM adiantou que "não pode ser exigido a quem assinou um acordo a 17 de maio, e que agora o vê ser rasgado quando o mesmo previa negociação em paz social até 31 de dezembro, que aceite esta espada na cabeça". "Aceitar 2.000 euros de salário/mês representaria o fecho de várias empresas nuns casos e despedimentos coletivos noutros", alertou, sublinhando que "o setor está no seu limite".A Antram "não aceita nem aceitará qualquer negociação que passe por implicar despedimentos coletivos em massa e encerramentos de centros operacionais que é o que esta proposta significa", afirmou o porta-voz da associação, defendendo que o aumento pedido seria "o maior da história".Com Lusa