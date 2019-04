Entretanto, a maior parte dos feridos que entrou no Hospital já tiveram alta, ficando, agora, internados apenas os dois portugueses e uma turista alemão que não seguiu hoje para a Alemanha por motivos clínicos, segundo a Direção Clínica do Hospital Central do Funchal ou Dr. Nélio Mendonça.



A operação é suportada pelo Serviço de Saúde da Madeira (SESARAM)e pelo Serviço Regional de Proteção Civil (SRPC), tendo as 12 ambulâncias partido para o Aeroporto com equipas médicas da região e da Alemanha e escoltadas por batedores da Polícia de Segurança Pública (PSP).

A operação de transferência dos 12 feridos alemães internados no Hospital do Funchal para o aeroporto da Madeira, onde serão embarcados num avião hospital rumo à Alemanha, já se iniciou, tendo a primeira ambulância partido às 08:42 horas.Na quarta-feira, um acidente com um autocarro de turistas alemães no Caniço, em Santa Cruz, na ilha da Madeira, provocou 29 mortos e 27 feridos, dois dos quais portugueses (o motorista e a guia turística).